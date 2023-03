Teatro em Niterói recebe o espetáculo 'Uma Saudação a Whitney Houston'

A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no dia 16 de março (quinta-feira), às 20h, o retorno da turnê nacional do espetáculo “Uma saudação à Whitney Houston”, agora com Mylena Jardim, vencedora do The Voice Brasil 2016, interpretando a cantora que fez sucesso mundial.

O espetáculo que é sucesso de publico por onde passa, já foi assistido por mais de 100 mil pessoas no Brasil e Europa. No repertório, clássicos como “I HaveNothing”, “Greatest Love ofAll”, “RuntoYou”, “I Will Always Love You” e outros grandes sucessos.

O figurino do show foi assinado pela estilista paulista Iris Goya, que fez réplicas de momentos marcantes de Whitney, e uma das grandes novidades também, é que uma das peças usadas no show veio da família de Whitney em New Jersey e foi utilizada pela artista no Super Bowl de 1991, quando ela cantou o Hino dos EUA.

Mylena estará acompanhada por músicos, cantores e bailarinos em um show 100% ao vivo.

Ficha Técnica

Interpretes: Mylena Jardim e Rafael Oliveira

Produção: Danielson Maroto e LMenezes

Coreografo: Nathan Coder

Direção Musical: Lucas Silva

Direção Geral e Criação: Rafael Mello

SERVIÇO

“UMA SAUDAÇÃO À WHITNEY HOUSTON”

Data:16 de março

Horário: 20h

Classificação Etária: livre

Duração: 60 minutos

Valor dos Ingressos: R$ 90,00 (inteira)| R$45,00 (meia).

Venda: pelo site Sympla. https://bileto.sympla.com.br e na bilheteria do teatro

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos