Após assumir namoro com Maíra Cardi, Thiago Nigro é cortado de Congresso Gospel em São Gonçalo

Após assumir o relacionamento com Maíra Cardi, Thiago Nigro está sentindo os impactos na sua vida religiosa. Sua participação num congresso gospel que acontece até o dia 13 em São Gonçalo, teria sido cortada pelo pastor coordenador do evento.

O “Primo Rico”, como é conhecido, estava com a presença confirmada no congresso em uma igreja no Laranjal.

No entanto, após a repercussão de seu relacionamento com Maíra Cardi, assumido um mês após sua separação, o nome do influenciador teria ficado negativo demais.

Uma fonte próxima ao organizador do evento disse que o pastor o considera “mais queimado que churrasco” no meio religioso.