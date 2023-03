Orla do Parque Nanci recebe show "Rita Benneditto convida Jaime Alem"

O álbum se desloca do eixo afro-brasileiro com repertório de estética mais ampla, realçando a luminosidade da emissão vocal dessa intérprete extremamente afinada - Foto: Divulgação

A orla do Parque Nanci recebe neste sábado (11/03) o show "Rita Benneditto convida Jaime Alem", que acontece a partir das 20h, de forma gratuita. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, é uma realização da Elza Ribeiro Produções com patrocínio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

"A parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado permite o intercâmbio com a cultura local e o saber global, novos talentos e grandes nomes da música brasileira. Essa conexão é essencial para colocar à disposição da população a cultura musical de qualidade”, disse o secretário de Cultura Sady Bianchin.

Nono título da discografia da cantora, o álbum “Rita Benneditto convida Jaime Alem” se desloca do eixo afro-brasileiro com repertório de estética mais ampla, realçando a luminosidade da emissão vocal dessa intérprete extremamente afinada. São 12 gravações feitas pela artista com Jaime Alem, violonista e arranjador associado ao trabalho feito com Maria Bethânia, de quem foi diretor musical de 1988 a 2010.

Serviço:

Show "Rita Benneditto convida Jaime Alem"

Data: sábado (11/03)

Horário: a partir das 20h

Local: Orla do Parque Nanci