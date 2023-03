Aulas de circo são iniciadas na Lona Cultural do Jardim Catarina

A Prefeitura de São Gonçalo iniciou as aulas gratuitas da “Oficina de Circo”, na Lona Cultural do Jardim Catarina. As atividades, que envolvem práticas de malabares, acrobacia de solo e equilibrismo, fazem parte de um pacote de ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo, para promover práticas culturais para os moradores do bairro.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e de 14h às 16h. Na grade da programação, são oferecidas práticas de malabares com bola, claves e diabolôs, acrobacia de solo com rolamentos, paradas e pirâmides e equilibrismo através de rola-rola.

“Os alunos tiveram um ganho incrível. Já existem crianças que conseguem se equilibrar sozinhas. No circo, a prática sob uma roda é a atividade mais difícil. E, aqui, estamos vendo crianças com esse talento”, contou o professor Patrick, responsável por aplicar as aulas na Lona.

A mãe de Luiza e Luiz Felipe, de 9 e 11 anos, disse estar encantada com o projeto.

“Estou encantada. Os meus filhos estão participando da oficina. Eles estão gostando muito das atividades do circo. Não gostam de faltar. Eles estão amando. O Luiz Felipe está perdendo até peso, depois que passou a praticar as atividades”, disse Virginia Aparecida, de 43 anos.

Os interessados em participar da oficina devem se dirigir até a Lona Cultural, das 9h às 17h, para se inscrever. A Lona Cultural do Jardim Catarina, fica na Avenida Albino Imparato, s/nº, no Jardim Catarina, e funciona de 9h às 17h.