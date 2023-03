BBB: Domitila cochila, deixa placa cair e perde dinâmica do Quarto Branco

Domitila Barros deixa a placa da Chevrolet, patrocinadora da prova, cair durante competição do Quarto Branco e perde a dinâmica. Depois de mais de 18 horas, Fred saiu campeão do duelo e faturou um carro.

Enquanto a miss vai direto para o paredão sem o direito de participar da prova Bate-Volta, e terá que ficar sozinha no Quarto Branco até a noite desta quinta-feira (9), o youtuber garantiu uma imunidade no programa e pôde retornar à casa.

O embate entre os dois competidores se iniciou quando Domitila apertou, na manhã desta quarta-feira (8), o botão misterioso posicionado no gramado da casa do reality e escolheu Fred para acompanhá-la no Quarto Branco.

Segundo as regras, não era proibido dormir, porém os participantes precisavam ficar segurando a logo da Chevrolet, que estava para fora da janela do carro, e acompanhar a contagem. Quem deixasse a placa cair, automaticamente perderia