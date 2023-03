Estandarte de Ouro premia os destaques do carnaval de 2023

A 51ª edição da Estandarte de Ouro acontecerá nesta quinta-feira (9), no Vivo Rio, localizado no Flamengo, e os ingressos do evento já estão à venda pela internet. A premiação, que está prevista para começar às 20h, reconhecerá os destaques do carnaval carioca deste ano.

Vencedores do Estandarte de Ouro de 2023

Grupo Especial:

Escola: Beija-Flor

Bateria: Paraíso do Tuiuti

Ala de passistas: Vila Isabel

Fernando Pamplona: abre-alas da Mocidade

Samba-Enredo: Paraíso do Tuiuti / Enredo: Imperatriz Leopoldinense

Comissão de Frente: Paraíso do Tuiuti

Inovação: drones da Portela

Personalidade: a ex-porta-bandeira Irene conquistou o prêmio de personalidade, em deferência ao centenário da Portela

Ala: Chopinho de Olaria, que levou para a Avenida as “Paisagens sertanejas Mandacaru”

Baianas: Grande Rio

Puxador: Wander Pires, do Paraíso do Tuiuti

Revelação: Vitinho, mestre de bateria do Império Serrano

Mestre-sala: Claudinho, da Beija-Flor

Porta-bandeira: Cintya, da Mangueira

Destaque do público: Evelyn Bastos, da Mangueira

Série Ouro:

Escola: Unidos do Porto da Pedra

Samba: Lins Imperial

Evento:

Data: 9 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo)

Ingressos: à venda no site.