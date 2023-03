Exposição 'Um Olhar sobre São Gonçalo' tem novo calendário de visitação; veja!

Em nova data, a exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos” será aberta ao público no dia 15 de março, no Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro de São Gonçalo, de segunda a sábado de 10h às 17h. A entrada é franca.



Registrar nosso território e nossa gente é um legado de valor incomensurável para o nosso município. O projeto “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos” surge como uma forma de amenizar nossa ausência de registros com esse olhar mais artístico sem deixar de ser documental registrando a cidade e seus cidadãos. Estimular esse processo é fomentar que novos artistas usem nosso território como fonte de inspiração e de produção artística.

A exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos” é um projeto que almeja dar visibilidade às mais variadas formas de expressão fotográfica, sem restrição de temática ou de abordagem e sempre buscando a excelência na forma e no conteúdo.

Em 2023 o município de São Gonçalo celebrará 444 anos de fundação, e o objetivo da exposição é revisitar a história da cidade exaltando temas como, a vegetação, animais nativos, a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, a partir do olhar de diversos fotógrafos do município. São eles: Bianca Lorena, Bruno Ramalho, Carlos Baldan, Dim Carvalho, Rafa Corrêa, Rafael Silveira, Renata Colônia, Luiz Henrique, Yuri Carvalho e Yuri de Oliveira.

A iniciativa visa deixar para a cidade e nosso povo um legado fotográfico que fortaleça nossa memória social, permitindo o fomento de novos desdobramentos diante do material que será exposto no Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo.

Sobre o artista

Bruno Sant' Anna Ramalho, tem 34 anos, é nascido e criado no bairro Portão do Rosa / SG. Tem atuado como fotógrafo desde 2015 e possui formação como cinegrafista pelo Senai. Atualmente é fotógrafo de eventos corporativos, shows, casamentos, aniversários e eventos jornalísticos.

Para ele, realizar esse projeto dentro de São Gonçalo é uma ótima oportunidade para que os próprios gonçalenses criem uma relação de amor e respeito pela cidade. “Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, amo essa cidade e por muitas vezes, por conta de todas as nossas problemáticas de infraestrutura e insegurança, me peguei desrespeitando esse lugar. Hoje, através das minhas lentes retratando a nossa realidade, respeito e amo ainda mais o lugar de onde eu vim. E é isso que eu quero passar para quem for assistir a exposição. Quero que as pessoas passem a respeitar o lugar de onde elas vieram”, fala o idealizador do projeto.

O projeto “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos", é sua primeira realização e foi contemplado no Edital de Chamada Pública de Fomento nº 01/2022 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Serviços:

abertura 15|03 - 18h

visitação 15|03 até 14|04

horários: Seg a sex de 9h às 18h | sáb 9h às 18h

local: Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo

Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro

ingresso: entrada franca

classificação: livre