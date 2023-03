'Sarau da Eté': encontro literário celebra abertura de editora em São Gonçalo

Um encontro literário, com entrada gratuita e microfone aberto aos visitantes, é o que promete o Sarau da Eté, na próxima sexta (10), às 18h, no Bistrô Cultural D'Avó.

Na ocasião, o evento vai celebrar o início das atividades da editora de mesmo nome. A curadoria é dos escritores Jordão Pablo de Pão, Elis Barroso e AJ Tolissano.

Tendo em vista o número limitado de editoras sediadas em São Gonçalo, os idealizadores seguem na busca da construção de uma rede autônoma, de iniciativa civil, para a melhoria da divulgação, da promoção e da circulação dos bens culturais. Segundo eles, as publicações têm sido um mercado ascendente em demanda, mas concretizado nas cidades vizinhas e em São Paulo.

"Muito se escreve por aqui, mas muito se edita por lá. São Gonçalo pode ter uma vida editorial mais produtiva, sobretudo na seara da literatura", aponta o escritor Jordão Pablo de Pão.

O lançamento ocorrerá durante a primeira edição do Sarau da ETÉ, uma oportunidade de confraternização dos agentes do livro, que não terá periodicidade específica.

"O sarau é uma forma de darmos contexto ao que está escrito em nossas páginas. Acreditamos nesses encontros para fazer a literatura circular", afirma a escritora Elis Barroso.

ETÉ é uma palavra tupi que pode significar substância, matéria, muito ou verdadeiro.

"Queremos que as publicações e os eventos se transformem em uma possibilidade de mudança da realidade do livro e da escrita no lugar em que vivemos", articula AJ Tolissano.

O grupo, atuante na vida sociocultural do município, já tem confirmadas presenças de importantes nomes da cultura local.