Banda Dinucci estreia no pop rock nacional com lançamento autoral

A energia dos quatro irmãos que tocam juntos há 10 anos - Os Decibéis - agora, é concentrada no primeiro lançamento autoral da banda. A faixa 'Bem Perto de Mim' da agora Banda DiNucci estreou em todas as plataformas de streaming na última semana.

A faixa nasceu após assinarem contrato com a gravadora e produtora GAS Produções Artísticas. Foi quando eles foram para o estúdio e colocaram em prática o projeto que inclui outros lançamentos, a ser disponibilizado para o público em breve.

Com a proposta de ser uma canção de rock que alcance o coração dos fãs, o instrumental é simples e direto, com um riff de guitarra que marca o início da música acompanhado de uma linha de baixo direta e precisa, a bateria mantém a pegada pra cima. A temática da letra é sobre uma história de amor e paixão, mas sobretudo pelo espectro da saudade e desejo. A música tem como ponto alto o seu refrão marcante e o solo de guitarra na segunda parte da música, no final temos um coro com as 4 vozes da banda que traz um peso interessante ao arranjo.

Além da conexão entre si, os irmãos levam aos palcos música com uma expressão sensível e intensa. A banda é formada por Gabriel, Guilherme e os gêmeos Daniel e Danilo, que têm o Rock no DNA. A faixa 'Bem Perto de Mim' já está disponível nas principais plataformas de streaming e promete trazer toda força visceral já muito presente na banda.



Enxuta e robusta, a banda DiNucci chega cheia de referências e identidade ao cenário do pop rock brasileiro. Gabriel e suas performances no vocal e também as letras, Guilherme explorando a sonoridade técnica dos anos 70 na guitarra, Daniel marca a presença clássica do rock na bateria e Danilo equilibra no baixo o tradicional com o que há de mais atual na cena musical.



Clique e saiba mais como ouvir a nova canção: aqui.