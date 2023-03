Victor Sarro no Teatro Municipal de São Gonçalo

O comediante Victor Sarro sobe ao palco do Teatro George Savalla Gomes, na próxima sexta-feira (10). Em sessão dupla, às 19h e 21h - ingressos esgotados para última sessão -, o paulista traz para seu show um humor ainda mais ácido e com novas piadas.

O stand-up comedy "A 5ª Série Ainda Vive" pretende criar no público, através da interação, experiências sem igual. Victor nasceu em São Bernardo do Campo, mas sempre morou em São Paulo, onde descobriu suas habilidades na arte do humor. Através disso, construiu sua carreira, que inclui interpretações como palhaço e apresentador, atuando como roteirista e ator, rendendo colaborações com grandes nomes do entretenimento, como Fábio Porchat e Anitta.

Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, através do link https://bileto.sympla.com.br/event/80188/d/183605/s/1241626 e custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada). O stand-up comedy tem classificação etária de 16 anos.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear para o show de comédia, através do Instagram (@turismoculturasg), na quinta-feira (8), às 10h, dois pares de ingressos para a sessão de 19h.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sexta (10), às 19h e 21h, o stand-up comedy "A 5ª Série Ainda Vive", de Victor Sarro. Classificação 16 anos.