Nova temporada do Rádio Mania Ao Vivo estreia nesta quarta (08) com grupo Tá na Mente

Depois de uma breve pausa no início de 2023, o programa Rádio Mania Ao Vivo, quadro de maior sucesso da rádio niteroiense, volta ao ar nesta quarta-feira (08/03). Para abrir a nova temporada, a emissora traz ao ar o grupo de pagode Tá na Mente, que fará uma apresentação ao vivo no estúdio da rádio.

Em conversa com OSG, a equipe da emissora contou que os preparativos para a primeira etapa da nova temporada já estão na fase final. A parti das 15h de amanhã (08/03), eles receberão o grupo musical para uma apresentação que deve contar com a presença de até 170 pessoas na plateia.

O coordenador de criação da Rádio, Gleison Henrique, conta que o Ao Vivo costuma ser a atração de maior audiência da emissora e, por isso, a empolgação em trazê-lo de volta ao ar é ainda maior do que de costume com outros programas. "Esse programa é consagrado aqui na Rádio, é feito há mais de 10 anos. O clima está lá em cima e a expectativa lá no alto", comentou Gleison.

null Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

Pelo estúdio já passaram artistas de renome, de Anitta a Arlindo Cruz. O próprio Tá na Mente já esteve na Rádio em outras ocasiões, e volta para dar o pontapé inicial nos trabalhos para 2023. Esse ano, uma das novidades do programa é uma nova vinheta de introdução, que está sendo desenvolvida pela equipe de edição da rádio.

"Eu estou desenvolvendo uma nova introdução, que vai ser a novidade desse ano.É bastante correria, mas a gente sempre fica com saudades porque é o carro chefe da Rádio", conta Samuel Mattos, editor da emissora.

O Mania Ao Vivo vai ao ar a partir das 15h em toda a Rede Mania de rádio, no site, no canal do YouTube e no aplicativo oficial da emissora.