Rainha Camilla odeia Kate Middleton e apoia amante do príncipe, diz revista

A revista portuguesa Flash! noticiou, em fevereiro, que o príncipe William estaria tendo uma relação extraconjugal com Rose Hambury, uma ex-amiga de Kate Middleton. Segundo as publicações, Camilla Parker, madrasta de William, não gosta de Kate e teria apoiado o relacionamento do futuro príncipe.

De acordo com a revista, o atrito entre as duas ficou maior quando as notícias sobre a suposta traição começaram a ganhar força nas mídias britânicas. Fontes próximas à família declararam que Camilla resolveu dar assistência à amante de WIlliam, por relembrar o próprio passado.

"A rainha entende bem o que William e Rose Hanbury enfrentam, já que ela passou exatamente pelo mesmo quando Charles ainda estava casado com Diana”, afirmou a publicação.

Ao descobrir a atitude da sogra, Kate ficou furiosa e chegou a enfrentar a rainha.

A Flash! explica, ainda, que as duas integrantes se detestam e mantêm um vínculo amistoso apenas por aparência.

A principal razão para a rainha consorte ter tanta antipatia está relacionada à popularidade da princesa de Gales. Outro motivo é a constante comparação de Kate com a princesa Diana, falecida ex-mulher do rei Charles III. Em um artigo, a Flash! descreveu Lady Di como “eterna rival” de Camilla.