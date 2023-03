Teatro Municipal de São Gonçalo divulga nova programação cultural

O Teatro Municipal de São Gonçalo, após passar por obras de manutenção, retorna com um calendário cheio de atrações a partir da próxima quarta-feira (8). Abrindo os eventos culturais do mês de março, o público poderá conferir apresentações de stand-up comedy e peças teatrais.

Na próxima sexta-feira (10), o palco do Municipal recebe o comediante paulista Victor Sarro, que apresenta seu stand-up comedy "A 5ª Série Ainda Vive". Com seu humor ainda mais ácido e piadas novas a cada show, o artista interage com o público para criar experiências diferentes.

Serão duas sessões, às 19h e 21h (ingressos esgotados para última sessão). Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, através do link https://bileto.sympla.com.br/event/80188/d/183605/s/1241626 e custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada). O stand-up comedy tem classificação etária de 16 anos. A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear para o show de comédia dois pares de ingressos, através do Instagram (@turismoculturasg). Fique ligado!

No domingo (12), o espetáculo infantil "Era uma Vez...Princesinha Sofia", se apresenta em sessão dupla, às 15h e 17h30. Para garantir o ingresso basta acessar a Plataforma Sympa, através do link https://www.sympla.com.br/evento/era-uma-vez-princesinha-sofia/1848530. As entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). A Secretaria de Turismo e Cultura sorteará quatro pares de ingressos para a peça infantil.

No sábado (18), às 20h, a Oficina de Teatro Gabriel Engel apresenta o espetáculo "Querô - Uma Reportagem Maldita", uma adaptação de texto original de Plínio Marcos. Na peça, Querô é órfão de uma prostituta, que foi expulsa do bordel no dia de seu nascimento, sendo criado pela dona do prostíbulo. E o desenrolar da história pode ser acompanhado no palco do Municipal.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 65 (inteira) e R$ 32,50 (meia entrada) e podem ser adquiridos através do link https://www.sympla.com.br/evento/quero-uma-reportagem-maldita-no-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1845112. Classificação etária 14 anos.

No domingo (19), às 19h30, é a vez do espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas”. A apresentação promete encantar o público mirim, através do conto de Alice Kingsleigh, uma garota que visita um lugar mágico pela primeira vez, mas não possui lembranças sobre o local a não ser em seus sonhos. Os ingressos para esta peça estão esgotados.

No dia 25 (sábado), o teatro abre as portas para o humorista Arnaldo Taveira, às 21h. O show intitulado “Sessão do Descarrego” é uma sátira a falsos pastores sem ofender a Deus e a religião. O personagem Apóstolo Arnaldo é um homem beberrão, sarcástico, desbocado e debochado.

Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/apostolo-arnaldo-o-avivamento/1881507.

Fechando a programação de março, no dia 31 (sexta-feira), às 10h, 14h e 15h30, o Municipal recebe a peça "Hoje tem Marmelada?", uma produção do CG2 Arte. A Secretaria de Cultura irá sortear dez pares de ingressos para o espetáculo.

Horas mais tarde, é a vez do comediante Emerson Ceará apresentar seu show de humor "A Febre da Estrada", em sessões que acontecem às 19h e 21h. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, através do link https://bileto.sympla.com.br/event/80189/d/183610/s/1241635?_gl=1*1n3p4zh*_ga*MTQzNTgwNzgzMS4xNjYxNTI1MTMw*_ga_KXH10SQTZF*MTY3Nzg2OTkwMi45LjEuMTY3Nzg3MjM2My4wLjAuMA.. .

As entradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada).