Porto da Pedra renova com Mestre Pablo para o Carnaval 2024

No comando da Bateria Ritmo Feroz desde 2017, Mestre Pablo continuará à frente dos ritmistas da Vermelha e branca de São Gonçalo. A Unidos do Porto da Pedra anunciou, no começo da tarde da última sexta-feira (3), a renovação do contrato com o mestre de bateria da agremiação para o próximo carnaval.

Pablo e seus ritmistas garantiram os 40 pontos na avaliação dos julgadores em 2023. Aliás, este foi o segundo ano seguido que a Ritmo Feroz conquistou pontuação máxima no quesito.

Em 2023, a Unidos do Porto da Pedra garantiu o Campeonato da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, conquistando o direito de retornar ao Grupo Especial, em 2024.

Em breve, o tigre de São Gonçalo divulgará toda a equipe que irá compor o Carnaval 2024.