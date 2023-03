Teatro da UFF recebe espetáculo ‘Gaivotas'

Sucesso de público, o espetáculo ‘Gaivotas’ chega à Niterói para três apresentações no Teatro UFF, nos dias 10, 11 de março, às 20h; e 12 de março, às 19h. Além da peça, o público interessado também poderá fazer uma oficina gratuita de interpretação teatral no dia 11 de março, das 15h às 17h.

O drama poético sobre relacionamentos ‘Gaivotas’ é inspirado no texto ‘Nina ou da fragilidade das gaivotas empalhadas’, do romeno naturalizado francês Matéi Visniec, um dos dramaturgos contemporâneos mais encenados no mundo. E homenageia também os 125 anos da primeira encenação de ‘A Gaivota’, obra-prima do dramaturgo russo Anton Tchékhov.

A montagem traz as complexidades das relações humanas por meio de Nina, uma mulher que enfrenta a sociedade em busca de realização pessoal questionando, muitas vezes, as próprias escolhas. No elenco, os atores Bibiana Rozenbaum, Sávio Moll e Antonio Gonzalez realizam algumas adaptações da obra original, quando os personagens se reencontram 15 anos depois do desfecho de ‘A Gaivota’.

Mais maduros e amargurados pelo tempo, precisam lidar com as pontas soltas deixadas pelas decisões que tomaram ao longo de suas vidas, trazendo uma mensagem de esperança e superação. Logo, são como gaivotas, mortas e empalhadas nas lembranças do passado, mas nada impede que, no universo de Visniec, elas possam ter uma nova chance.

Idealizado pela atriz e produtora Bibiana Rozenbaum e pelo diretor Fernando Philbert, tem a realização das produtoras Moinho, Luna e Somos Produções. O projeto tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

Serviço:

Espetáculo “Gaivotas”

Dias 10, 11 e 12 de março

Horários: 20h (sexta e sábado) / 19h (domingo)

Ingressos: R$26 (inteira) / R$13 (meia)

Teatro da UFF: R. Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói

Vendas na bilheteria ou pelo site Guichê Web: www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff

Oficina de interpretação

11 de março (sábado), das 15h às 17h

20 vagas

Inscrição gratuita pelo e-mail teatrogaivotas@gmail.com