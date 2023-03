A boa do fim de semana: shows, teatro e outros eventos na região

Confira os principais eventos da região:

SÃO GONÇALO

* Ca ravana de Arte e Lazer *

Caravana de Arte e Lazer, em São Gonçalo | Foto: Reprodução

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), vai realizar o projeto “Caravana de Arte e Lazer” no Bom Retiro e Jardim Fluminense, neste sábado (4) e domingo (5), respectivamente.

Durante a realização do projeto a população tem acesso a brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

Serviço:

Sábado (4): Rua Carlos Fox, s/n, Bom Retiro, das 9h às 13h;

Domingo (5): Rua Campos, 20, Jardim Fluminense (em frente a Igreja Central do Avivamento), das 9h às 13h.

* Artes, Ciência e Tecnologia no Sesc São Gonçalo *

Artes, Ciência e Tecnologia no Sesc São Gonçalo | Foto: Reprodução

O Sesc São Gonçalo está oferecendo à população oficinas em todos os sábados e domingos de março. Através da ludicidade e diversão, as crianças descobrem o fantástico mundo da ciência, cheio de mistérios. Também terão atividades científicas para bebês, que irão descobrir que a ciência está por todo lado e é muito divertida.

Serviço:

- Oficina "Brincando com a ciência": todos os sábados e domingos de março, de 10h às 16h

- Oficina "Ciência para bebês": todos os sábados, de 10h às 16h

Entrada gratuita, sem precisar agendar.

RIO DE JANEIRO

* Kadabra - Show de Mágica *

Kadabra - Show de Mágica, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

Em um show de mágica totalmente interativo, a produção carioca mistura teatro, mágica e música introduzindo personagens inspirados em Harry Potter e Castelo Ratimbum. Levando as crianças ao mundo mágico onde tudo é possível. Durante o show elas são chamadas para fazer as magias de forma interativa.

Serviço:

Data: 05 e 12 de março

Hora: 15h

Local: Teatro Vanucci, Rua Marques São Vicente , 52 - 3º andar Loja 371, Rio de Janeiro

Ingresso: o ingresso poderá ser comprado através do site Sympla, com opções de Plateia e Plateia Superior, com preços que variam entre R$ 40 e R$ 80 reais.



O ingresso também pode ser adquirido na bilheteria do teatro, com pagamento apenas em dinheiro.

* Samba e Feijoada com Nando do Cavaco *

Samba e Feijoada com Nando do Cavaco, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

O evento já conhecido e querido por todos, agora todo sábado no Rio Scenarium. Feijoada carioca com opção vegana e música brasileira ao vivo com Nando do Cavaco, no Pavilhão da Cultura.

Serviço:

Data: 04 de março

Horário: abertura da casa 12h, início do evento 13h

Ingressos: podem ser comprados no site Sympla, no ponto de venda: Restaurante Mangue Seco, Rua do Lavradio 23, Centro do Rio ou também poderá ser adquirido na hora do evento.

- 2º lote: R$75

- Na hora: R$89,00

O ingresso inclui entrada no evento e feijoada a vontade.

Crianças de 0 a 5 anos não pagam

Crianças de 6 a 12 anos pagam R$42

Crianças acima de 12 anos (13 à 17 anos) pagam R$62

Aniversariantes do mês ganham benefícios exclusivos, confira no site.

MARICÁ

* Festival Cultura de Direitos *

Festival Cultura de Direitos, em Maricá | Foto: Reprodução

O evento é uma mostra das oficinas que acontecem nos polos Cultura de Direitos e vai ter de coral com violinos à grafite. O festival integra o Circuito Sol & Samba, promovido pela Prefeitura de Maricá, Secretaria de Promoção e Projetos Especiais e pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá). O evento vai reunir exposições fotográficas e de grafite e das oficinas realizadas pela Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, como coral, produção de vídeos, música e capoeira.

Serviço:

Data e hora: 04 de março

Hora: das15h às 19h

Local: Parque Linear do Flamengo



* Festival Kayak Extreme *

Festival Kayak Extreme, em Maricá | Foto: Reprodução

Incentivando o turismo da pesca, a Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (04) a 1ª etapa do Festival de Kayak da Liga Leste Fluminense Kayak Fishing. A pesca esportiva no caiaque atrai inúmeros competidores do município e de cidades próximas, tentando atingir o melhor resultado, buscando troféus e premiações.

O evento, que conta com 300 inscritos na modalidade esportiva, terá gincanas e competições em alto mar e faz parte do Circuito Sol & Samba Maricá (iniciativa que conta com 12 atividades gratuitas pela cidade, entre os dias 04/02 e 30/04), uma parceria com as secretarias de Turismo; Promoções e Projetos Especiais; Cultura; Esporte e Lazer; Terceira Idade; Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher; Coordenadoria de Pesca; e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Serviço:

Data: 04/03/23

Hora: 7h30, início da competição/ 12h, início da gincana

Local: Praia de Itaipuaçu, altura da Rua 83

NITERÓI

* Daz Festival *

Daz Festival, em Niterói | Foto: Reprodução

O evento de pós carnaval acontece na Praia de Piratininga, em Niterói, nos dias 4 e 5 de março. O festival reúne diversas atrações e exposições para toda a família.

Serviço:

Data: 04 e 05 de março

Hora: das 15h às 22h

Local: Avenida Almirante Tamandaré, Piratininga - na altura da Rua Moacir Gomes de Azevedo

O evento é aberto ao público e mais detalhes podem ser encontrados na página do festival.

* Roda de Samba Autêntico - Terreiro da Vovó*

Roda de Samba Autêntico - Terreiro da Vovó, em Niterói | Foto: Reprodução

A Fundação de Arte de Niterói apresenta mais uma edição da tradicional roda de "Samba Autêntico", que terá como convidada a cantora Paulinha Diniz.

Serviço:

Data: 04 de março

Hora: 17h

Local: Terreiro da Vovó, Rua Teixeira de Freitas, 265, Fonseca - Niterói

Entrada gratuita e classificação livre



* Exposição "Somnium" *

Exposição "Somnium", em Niterói | Foto: Reprodução

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno abre neste sábado (4) a exposição "Somnium", do artista plástico e cenógrafo Joel d'Castro. Do latim “Sonho”, a mostra foi toda pensada e livremente inspirada no livro Don Quijote de la Mancha, do romancista Miguel de Cervantes. A mostra fica em cartaz até 29 de março.

Serviço

Abertura: 04 de março

Horário: 10h

Visitação: Até 29 de março, terça a sexta 10h às 17h /sáb/dom/feriados 10h às 16h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n - Campo de São Bento - Icaraí



* Banda Sinfônica do São Vicente de Paulo *

Banda Sinfônica do São Vicente de Paulo, em Niterói | Foto: Reprodução

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe neste domingo (5), o concerto da Banda Sinfônica do Colégio São Vicente de Paulo. Sob o comando do maestro Josué Campos Júnior, a banda já se apresentou na UFF, na inauguração da FUNARTE, no FEMUSICA, entre outros, além de possuir um CD gravado. A apresentação será gratuita.

Serviço

Data: 05 de março

Horário: 11h

Entrada gratuita

Classificação livre

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n - Campo de São Bento - Icaraí