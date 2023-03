Mulher Abacaxi reata relacionamento com o marido depois de briga na Sapucaí

Marcela Porto, também conhecida como Mulher Abacaxi, celebrou a reconciliação com o marido, Lemos Cruz, nas redes sociais nesta quinta-feira (2). Ele havia saído de casa após a musa desfilar com os seios de fora no Carnaval.

Em post, a rainha da bateria de Niterói deixou claro que todo casal tem seus altos e baixos, mas que o importante é superar.

"Todo homem é machista, mesmo que seja em desconstrução. Eles precisam entender que é preciso cada vez mais evoluir e se desconstruir. Meu marido entendeu isso.O amor sempre vence! O nosso amor venceu todo ódio, todo preconceito e tudo aquilo que nos fez mal", disse Marcela.

Ela que havia esquecido a parte de cima de sua fantasia no trabalho, desfilou sem a parte da fantasia. Mesmo tendo se explicado isos quase lhe custou o casamento de sete anos com o marido, mas com o post de reconciliação, episódio ficou no passado.