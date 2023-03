Personagem Mônica completa 60 anos e ganha episódio especial de 'Mônica Toy'

Em comemoração aos 60 anos da personagem Mônica, a animação Mônica Toy reuniu dois personagens icônicos na história dessa Turminha. Em “Conversa de Pai para Filha”, Mônica Sousa e Mauricio de Sousa, em suas versões Toy, conversam sobre a personagem que inspirou gerações desde sua estreia, em 1963.

Em todos os dez anos de existência, é a primeira vez que um vídeo de Mônica Toy é dublado, Mauricio de Sousa e Mônica Sousa usam suas próprias vozes e prometem emocionar fãs de todas as idades.

Segundo os produtores, de coadjuvante à Dona da Rua do Limoeiro, a história da personagem também é um pouco da história de cada um de nós. A menina do vestido vermelho e seu coelhinho de pelúcia, nesses 60 anos de existência, mostraram que ser forte é ser um grande exemplo de coragem e ternura para tantas crianças e adultos.

Será possível conferir o episódio especial no canal oficial da Turma da Mônica no YouTube a partir de hoje, 3 de março, data em que comemora-se a primeira aparição da personagem Mônica nos quadrinhos.

