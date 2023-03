Nelly Furtado pede direitos autorais por ‘Lovezinho’ após fazer coreografia no TikTok

Nelly Furtado, a cantora de “Say It Right”, hit dos anos 2000 de onde saiu o sample que toca no refrão de “Lovezinho”, viralizou na web depois de publicar um vídeo no TikTok dançando a coreografia da música brasileira. Enquanto isso, a editora da artista fez contato com os músicos brasileiros para pedir os direitos autorais pelo uso da canção.

A música já vinha fazendo sucesso na internet, mas virou hit com o vídeo do influencer Xurrasco. A faixa foi lançada em 2022 pela cantora Treyce.

A mensagem da empresa que cuida dos direitos autorais de Nelly Furtado chegou para WK, compositor principal da música da Treyce, logo depois do carnaval. WK disse ao g1 que está aberto a ceder uma parte da composição aos autores de "Say It Right" (Nelly Furtado e os produtores norte-americanos Timbaland e Danja). Segundo WK, 20% da canção seria uma fatia justa, mas as negociações ainda estão correndo.

A Sony, que cuida dos direitos de Nelly Furtado no Brasil, disse que o pedido por um acordo partiu da própria artista.