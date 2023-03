Viradouro anuncia fim do 'casamento' com o intérprete Zé Paulo Sierra

Zé Paulo ainda não se pronunciou sobre seu futuro - Foto: Wagner Rodrigues/Unidos do Viradouro

A Unidos do Viradouro anunciou, na noite desta quinta-feira (02), que o intérprete Zé Paulo Sierra não vai continuar na escola para o ano de 2024. A decisão foi tomada em comum acordo com o profissional. Até o momento, a escola de samba ainda não anúnciou o substituto.

Zé Paulo estava na agremiação vermelha e branca há 10 anos. Ele participou do título da Série Ouro, em 2018 e do Grupo Especial, em 2020.

No comunicado, a Viradouro falou sobre a relação de Zé com a agremiação. !Zé faz parte da nossa história, além de ter construído amizades sólidas na escola. Continuará contando com nosso total respeito e admiração. Por seu caráter, amor e profissionalismo, será sempre muito bem-vindo e nunca deixará de fazer parte da Família Viradouro."