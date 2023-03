Tiago Martins é o novo carnavalesco do Acadêmicos de Niterói

Com 20 anos de experiência o artista já atuou em diversas funções dentro do carnaval - Foto: Divulgação

Com 20 anos de experiência o artista já atuou em diversas funções dentro do carnaval - Foto: Divulgação

O Acadêmicos de Niterói já iniciou a movimentação para o seu carnaval de 2024. A caçulinha da Série Ouro anunciou a chegada de Tiago Martins como novo carnavalesco da agremiação. Com 20 anos de experiência, o artista já atuou em diversas funções dentro do carnaval e seu trabalho mais recente foi assinando a homenagem a Paulo Gustavo na São Clemente. Atualmente também é técnico especializado em cenografia e figurino para teatro e televisão.

"A minha curiosidade e admiração pelo maior espetáculo a céu aberto do mundo me levaram a ingressar neste mercado como aderecista. Toda a minha dedicação, envolvimento e empenho para aprender cada vez mais me levaram a atuar como decorador de alegorias, coordenador-chefe de equipes e diretor artístico. Funções que enriqueceram a minha trajetória e me lançaram como assistente-aderecista e mais tarde como diretor artístico em escolas como São Clemente, Mangueira, Portela, Vila Isabel, entre outras", revelou Tiago

Tiago chega na azul e branca de Niterói, que fez a sua estreia na Marquês de Sapucaí e conquistou o quinto lugar na apuração do carnaval, com a missão de dar sequência em mais um belo trabalho no maior palco do carnaval. O recém-chegado à agremiação já está ansioso para iniciar os preparativos para o carnaval de 2024.

"Recebi o convite do Presidente Hugo e fui recebido com um misto de carinho, satisfação e surpresa. Chego na Niterói com uma expectativa imensa pela realização de um grande Carnaval. Animado e esperançoso para somar com essa escola que já surpreendeu muita gente em 2023. A Sapucaí pode esperar um desfile muito especial da Azul e Branca de Niterói".