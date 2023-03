Lagoa de Piratininga ganha mais cor na exposição “Cantos & encantos”

O aniversário dos 450 anos de Niterói será em novembro, mas um dos presentes chega em março, com a exposição “Cantos & encantos – Lagoa de Piratininga”. A artista visual e designer Elza Suzuki assina uma série de 40 pinturas inéditas nas quais retrata: aves, peixes, árvores e flores do sistema lagunar. As telas vão poder ser vistas na Sala de Cultura Leila Diniz, a partir de 10 de março, com a abertura para convidados no dia anterior. A mostra tem apoio da Fundação de Arte de Niterói.

“É um privilégio poder retratar as belezas naturais da minha cidade. E é um orgulho fazer a exposição desses trabalhos nos 450 anos de Niterói”, diz Elza. Ao falar sobre os quadros, a curadora da exposição, Ana Schieck, conta que a artista resgata uma herança familiar da pintura, que remonta ao avô Yoshitaro Suzuki: “Com talento inegável, Elza empreende, através de um traço seguro e de muita cor, uma extensa leitura da flora e fauna da Lagoa de Piratininga.”

Segundo a curadora, Elza observa de perto o contraste entre a beleza do lugar e o descaso com que esse patrimônio foi relegado no século passado. Hoje, a área passa por transformações socioambientais com a criação do Parque Municipal Orla de Piratininga Alfredo Sirkis.

“O compromisso da artista é colaborar com a preservação, através de uma leitura em que se utiliza da pintura de ilustração como recurso. Ao escolher este caminho, Elza pretende alcançar o objetivo de realizar um registro pictórico, trazendo uma dimensão didática, além de artística, para a divulgação de um patrimônio ambiental praticamente desconhecido”, explica Ana Schieck. “Essa exposição da Elzinha é um presentão para a nossa cidade”, completa a produtora cultural Cacau Dias.

Serviço:

“Cantos & encantos – Lagoa de Piratininga”

Pinturas de Elza Suzuki

Vernissage: 9 de março (abertura para autoridades e imprensa, das 15h30 às 16h30, e para convidados, das 16h30 às 20h30)

Abertura ao público: 10 de março

Visitação: até 15 de junho, das 8h às 17h

Local: Sala de Cultura Leila Diniz - Rua Prof. Heitor Carrilho, 81, Centro, Niterói, RJ