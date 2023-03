Domingos de março com muita diversão para os pequenos em Niterói

Em março, as crianças terão diversão garantida aos domingos no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Espetáculos teatrais, circo e mágica são as atrações que fazem parte da programação deste mês, que será nos dias 5, 12, 19 e 26, às 10h.

No dia 5 de março, “História pra Boi Dormir” vai garantir a alegria dos pequenos. Nesse espetáculo, um simpático boi não deixa sua amiga dormir com seus insistentes mugidos. Sem sucesso com as sugestões de contar carneirinhos ou tomar suco de maracujá, ela resolve então contar histórias recheadas de canções contagiantes, como Os Olhos do Caranguejo (lenda indígena), João Jiló (conto tradicional brasileiro) e A Casa do Coelho. Além disso, a plateia participa ativamente brincando e cantando.

O domingo do dia 12 de março será mais animado com o palhaço Pão de Ló, em comemoração ao mês do circo. Com muita alegria e interação com o público, Jonathan Cericola é o palhaço da quinta geração de artistas circenses da família Cericola. Começou aos 7 anos de idade no circo do seu avô, o Circo Trapézio, e desde então segue se apresentando em grandes companhias circenses como o palhaço Pão de Ló, o mesmo nome que seu bisavô usava, e que zela pela alegria do próximo através da arte.

Misturando a técnica do improviso com o timing das clássicas comédias de circo-teatro Jonathan criou um personagem irresistível, um palhaço ingênuo e muito atrapalhado que apesar das boas intenções acaba criando grandes confusões.

As risadas continuam no dia 19 de março com o show “Rir, porque ainda é o melhor remédio!”. O espetáculo é um show de efeitos variados no universo da mágica que promete encantar o público com um misto de curiosidade e mistério.

Para encerrar a programação, o dia 26 trará a dupla Zito, Zita e os Alimentos, que conta para as crianças as suas peripécias na jornada da alimentação saudável. Eles revezam suas ações atrás de uma mesa composta por alimentos comuns como alface, tomate, batata e outros que fazem parte do cotidiano das crianças. Em clima de circo e muita alegria, os dois palhaços convidam crianças e adultos para a Varandinha do Paschoal.

Serviço:

Evento: Varandinha do Paschoal

Data: Domingo, dias 5, 12, 19 e 26 de março

Horário: 10h

Local: Varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n, Campo de São Bento - Icaraí, Niterói

Evento gratuito

Classificação livre