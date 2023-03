Filha de ex-policial militar segue exemplo de sua mãe e vem se destacando no OnlyFans

A jovem Key Kampa, de 22 anos, viralizou recentemente quando começou a realizar conteúdos para o OnlyFans juntamente com a sua mãe Katy Kampa, ex-policial militar do Paraná, e que anda fazendo muito sucesso na plataforma de conteúdo adulto. E agora, ela vem se destacando com seus conteúdos sozinha e já virou um fenômeno da plataforma e das redes sociais.

"Quando eu fiz 19 anos, achei interessante a possibilidade de entrar para o OnlyFans, pois eu sempre me espelhei muito na minha mãe e resolvi conversar com ela. A minha mãe me explicou sobre os riscos de trabalhar com conteúdo adulto, porém estava decidida e resolvi entrar fundo nesse tipo de trabalho, e está dando certo", explicou.

Formada em Gastronomia e empresária de uma loja de roupas, a paranaense possui fotos de tirar o fôlego e de muita sensualidade em seu perfil @keykampaa no Instagram, onde já acumula mais de 37 mil seguidores que admiram o trabalho dela como criadora de conteúdo.

"Estou amando ser criadora de conteúdo. Claro que tendo uma caso de sucesso na minha casa, que é minha mãe, ajuda demais para fazer sucesso mais rápido, porém quando produzo conteúdos novos sempre procuro deixar a minha marca como Key Kampa", declarou.

Formada em Gastronomia e empresária de uma loja de roupas, a paranaense possui fotos de tirar o fôlego e de muita sensualidade em seu perfil | Foto: Divulgação

Sobre realizar conteúdos juntamente com a sua mãe, Key Kampa afirma que são os mais procurados, porém destaca que nestes vídeos, as duas encarnam personagens para brincar com a imaginação das pessoas. "Todas as coisas que a gente faz no OnlyFans são como se fôssemos personagens, é tudo simulação. A gente se esforça bastante para parecer real e brincar com a mente das pessoas. Esse é um fetiche que elas gostam”, relata