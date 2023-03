Região Oceânica ganha exposição de fotografia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

O olhar das fotográfas do coletivo Lümina ficará em exposição no shopping Multicenter Itaipu até o dia 31 de março - Foto: Divulgação

Com o intuito de celebrar o Dia Internacional da Mulher e sua representatividade, o shopping Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, receberá a mostra fotográfica ‘Niterói por Elas’, uma exposição com fotografias da cidade de Niterói vistas pelas lentes das integrantes do coletivo Lümina. A mostra ficará exposta durante todo o mês de março.

O Lümina é um coletivo de fotógrafas que se uniram pela vontade de fotografar Niterói com o olhar feminino e trocar experiências sobre a arte da fotografia. Assim, nasceu a parceria entre Patrícia Grossi, Dominicci Prestrello, Lívia Gass, Marianna Rosa, Marcela Viana e Paula Li Causi. Um encontro de mulheres que escolheram a fotografia para a vida e a cidade de Niterói para viver.

Como um movimento natural dos encontros fotográficos dessas seis mulheres, nasceu o desejo de criar uma mostra que retratasse as diversas faces de Niterói. Onde cada integrante do coletivo traz o seu olhar peculiar sobre a cidade, com encantamento e sensibilidade.