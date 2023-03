Marido de Rita Lee compartilha homenagem à esposa nas redes sociais

Rita Lee foi internada na última semana em São Paulo, no Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/Instagram

O músico e marido da cantora Rita Lee, Roberto de Carvalho, compartilhou uma homenagem à esposa nas suas redes sociais na noite de ontem (28). A mensagem compartilhada foi escrita pelo ex-ministro do STF Carlos Ayres Brito.

“Apolo, o mais bonito dos deuses, perguntou à mais cintilante das estrelas se havia na Terra algo mais belo que eles dois, e ela respondeu assim: ‘Ali, existe, sim: a emancipação de Rita Lee’”, escreveu o ex-ministro.

Rita Lee foi internada na última semana em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, com a saúde fragilizada por conta do tratamento contra um câncer, que estavam em remissão em 2022. Ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.

“Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos”, escreveu o músico.