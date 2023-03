A fila andou! Maíra Cardi assume namoro com Thiago Nigro, o 'Primo Rico'

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início [...]". Foi com essa legenda que a coach de emagrecimento Maíra Cardi assumiu publicamente seu novo romance.

Ela postou um álbum com vários cliques ao lado do novo namorado, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico e, na legenda, escreveu longo texto sobre a jornada do affair.

"Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis. Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis. E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina", escreveu.

Depois, Maíra publicou nos stories uma foto em que mostrava seu pé ao lado do dele para ilustrar o companheirismo do casal. "Muitos pontos em comum, mas nas diferenças que as pessoas se completam!".

Este é o primeiro relacionamento que Maíra assume após o divórcio de Arthur Aguiar. Entre idas e vindas e várias polêmicas, incluindo traições, os dois, que são pais de Sophia, se separaram em outubro do ano passado.