Jornalista lança livro de memórias no Teatro Municipal de São Gonçalo

Adiado devido às fortes chuvas, o lançamento do livro 'Vi, ouvi, vivi', do jornalista Rujany Martins, acontece nesta terça (28), no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 19h.

A obra, publicada pela editora Apologia Brasil, é uma coletânea de relatos memoriais de sua carreira de 70 anos de estrada no jornalismo radiofônico e impresso do Rio de Janeiro. Nascido no Porto da Pedra, hoje, aos 87 anos, Rujany coleciona registros, não apenas individuais, como históricos sobre a evolução das tecnologias e plataformas de comunicação de massas no Brasil.

Nos tempos áureos do rádio, Rujany teve passagens pelas emissoras Tupi, Continental, Guanabara (Band) e Federal (Manchete); no impresso, atuou no O Fluminense e posteriormente criou o Nosso Jornal de Notícias, em circulação de 1992 a 2007.

O lançamento promete ser uma noite de celebração com música, depoimentos e homenagens aos 70 anos de profissão do jornalista gonçalense.

O livro já está a venda e pode ser adquirido diretamente com a editora.



Serviço:

Lançamento do livro Vi, ouvi, vivi

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Rua Feliciano Sodré, 100 (ao lado da Prefeitura)

Data: 31 de janeiro de 2023

Horário: 19h

Apoio: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo