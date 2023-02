Escritor gonçalense realiza sonho e lança livro de ficção e mistério

Um livro de ficção cheio de mistério e linguagem jovem. Essa é a proposta que o livro “North Park”, do jovem escritor gonçalense Caio Brenner, que será lançado no próximo sábado (04), em São Gonçalo.

O escritor ressalta a importância da leitura em sua vida e que o lançamento do livro é a realização de um sonho.

"Desde pequeno contava sobre meus sonhos para meus amigos, eu dormia e no dia seguinte contava sempre o que havia sonhado. Eram histórias muito malucas. E então, sempre quis que as pessoas enxergassem um pouco do que eu enxergo nos meus sonhos e porque não na maior forma de arte? A leitura! Lançar esse livro é um sonho realizado, para glória de Deus e para estimular a leitura para a juventude. Desejo que todos mergulhem nessa história e que consigam enxergar o que eu enxergo nesse paraíso que chamo de North Park", celebrou.

O livro conta a história de um garoto chamado Jake que, junto de seu irmão, se vê em uma situação inusitada, quando seu pai os chama para ir em um lugar no qual eles nunca ouviram falar. Ao chegarem lá, eles descobrem segredos que eles não poderiam imaginar, alguns inclusive a respeito do Jake. Além do Jake estar em centro de propósito: ele terá que ser obrigado a enfrentar seus medos.

Serviço:

Livro: North Park

Tema: Ficção/mistério

Número de páginas: 191

Editora Machado

Lançamento: Teatro do colégio MV1, Rua Francisco Portela, 2.700 - Centro, São Gonçalo – RJ

Horário: 15 às 17h