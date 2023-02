Desconstruindo a intolerância religiosa: 'Menina Mojubá' estreia em teatro do Rio

Segundo dados do portal Disque 100, do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as religiões de matriz africana, mesmo sendo uma minoria religiosa, são as mais atingidas pela intolerância. Em 2020, foram notificados 86 casos de intolerância religiosa contra essas religiões, sendo 244 casos em 2021. Acreditando que o desconhecimento é um importante fator dentre tantos que permitem que a intolerância aconteça - e cresça - Menina Mojubá chega aos palcos do Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio, para colocar a existência de uma entidade de Umbanda como ponto central da discussão, tendo o potencial de questionar e desconstruir um preconceito que há tempos sobrevive em nossa sociedade. O espetáculo é protagonizado por Marcela Treze (responsável também pela dramaturgia) e tem direção de Gabriel Gama, que também está no palco.

Na luta pela sobrevivência dentro de uma sociedade que não trata os seus com equidade, surge uma criatura que com sua energia voraz, caminhos desafiadores e conflituosos, busca garantir não só sua sobrevivência, mas de todos que são merecedores do seu amor. Menina Mojubá retrata não somente uma história real, como também entrega um presente ancestral.

“O projeto Menina Mojubá me ensina muito sobre dar pequenos passos. Começamos como cena curta e hoje somos um espetáculo, neste que é meu primeiro trabalho de direção. Temos uma equipe maravilhosa e dirigir também precisa disso, de pessoas especiais em suas próprias artes contribuindo no processo, encontrando o caminho para juntos montarmos o melhor para o público. Costumamos chamar Menina Mojubá de um presente ancestral”, conta o diretor Gabriel Gama.

O espetáculo conta ainda com meia-entrada solidária, com o objetivo de arrecadar materiais para terreiros selecionados. A ideia é contribuir para que, mesmo com a dificuldade financeira, estes espaços de fé possam continuar seus trabalhos no axé. Por isso, quem levar materiais como dendê, cachaça, farinha, velas, charutos, feijão fradinho, ovos, cuscuz, etc, pagará meia entrada. A cada semana um terreiro será escolhido para receber as contribuições.

A montagem de Menina Mojubá tem o patrocínio de FESTU - A Festa do Teatro, Banco Modal, Multiterminais, Rede Globo, H.I.G Capital, Gazeus Games, Lei do ISS e Prefeitura do Rio + Cultura

SERVIÇO

Menina Mojubá

Data: 4 a 26 de março (sexta a domingo)

Horário: sexta e sábado, 19h; domingo, 18h)

Local: Teatro Gonzaguinha (Rua Benedito Hipólito, 125, Centro, Rio de Janeiro)

Valor: R$30 (inteira) / R$ 15 (meia) - https://www.sympla.com.br/evento/menina-mojuba/1891564?share_id=0

Classificação etária: 10 anos

Duração: 50 minutos

FICHA TÉCNICA

Elenco: Marcela Treze e Gabriel Gama

Direção: Gabriel Gama

Direção Musical: César Lira

Direção de Movimento: Michael Alves

Diretor de Produção: Victor Braga

Produção Executiva: Bete Chaves

Preparação Corporal: Cátia Costa

Dramaturgia: Marcela Treze

Pesquisadora de Conteúdo: Kenia Maria

Figurino: Michael Alves

Iluminação: Isabella Castro

Operação de Luz: Isabella Castro, Júnio Nascimento

Operador de som: Junio Nascimento

Assistente de Produção: Júnio Nascimento

Assessoria de Imprensa: MMayrink Comunicação

Designer UX: Rafaela Gama