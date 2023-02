Fotógrafo lança exposição 'Um olhar sobre São Gonçalo: 444 anos'

"Celebrar a história de nossa cidade é preservar a memória social de nosso povo. Infelizmente, pouco se fez até hoje para que nossa memória fosse realmente preservada. Registrar nosso território e nossa gente é um legado de valor incomensurável para o nosso município". Nascido e criado no Porto do Rosa, em São Gonçalo, o fotógrafo Bruno Sant'Anna lança o projeto “Um Olhar sobre São Gonçalo: 444 anos”. Segundo ele, a exposição surge como uma forma de amenizar a ausência de registros com esse olhar mais artístico sem deixar de ser documental registrando a cidade e seus cidadãos.



A exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo: 444 anos” é um projeto que almeja dar visibilidade às mais variadas formas de expressão fotográfica, sem restrição de temática ou de abordagem e sempre buscando a excelência na forma e no conteúdo.

Em 2023, o município de São Gonçalo celebrará 444 anos de fundação, e o objetivo da exposição é revisitar a história da cidade exaltando temas como, a vegetação, animais nativos, a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, a partir do olhar de diversos fotógrafos do município.

A iniciativa visa deixar para a cidade e nosso povo um legado fotográfico que fortaleça nossa memória social, permitindo o fomento de novos desdobramentos diante do material que será exposto na Casa das Artes.

Sobre o artista

Bruno Sant' Anna Ramalho tem 34 anos e tem atuado como fotógrafo desde 2015. Possui formação como cinegrafista pelo Senai. Atualmente é fotógrafo de eventos corporativos, shows, casamentos, aniversários e eventos jornalísticos.

O projeto “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos" é sua primeira realização e foi contemplado no Edital de Chamada Pública de Fomento nº 01/2022 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Ficha Técnica

Exposição Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos

produção

Sucessivas Produções Ventarola Arte & Cultura

Produção executiva

Giseli Ribeiro e Roy D’Peres

Fotografia

Bruno Ramalho

Design e identidade visual

Rafaela Machado

Assessoria de imprensa

Amanda Laynes

Serviço

Abertura 10|03

Visitação 10|03 até 08|04

Horários: Seg a sex de 10 às 17h | sáb 10h às 17h

Local: Casa das Artes Prof. Helter Jerônimo Luiz Barcellos

Rua Coronel Moreira César, s/n, Zé Garoto, São Gonçalo

Ingresso: entrada franca

Classificação: livre