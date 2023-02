Bloco sobre saúde mental e show de samba e MPB marcam evento de Carnaval em Maricá

O período de festejos de Carnaval em Maricá está quase chegando ao fim; os últimos blocos vão às ruas do município hoje (25/02) e amanhã (26/02). Ainda assim, antes do fim da programação do "MariCarnaval 2023", a cidade recebeu, na última sexta-feira (24/02), o bloco “Sou, mas quem não é?”, que reuniu profissionais e usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

A ideia do evento era aproveitar o clima de folia para relembrar a importância de afastar estigmas sobre sofrimentos psíquicos. O bloco contou com um show de sucessos do samba e da MPB na voz da cantora Jô Borges

A assistente social do Caps Álcool e outras Drogas (Caps AD), Adriana de Mattos, destacou a importância de usar o momento do Carnaval para provocar reflexões. “Esse é um movimento maravilhoso, auxiliando na inclusão social dos usuários do Caps por meio da participação na folia e também defendendo a luta antimanicomial. Agradeço a todos que estiveram presentes, mostrando que essas pessoas existem e precisam estar inseridas de forma ampla na sociedade, algo que devemos ter cada vez mais consciência”, declarou.

Cantora Jô Borges participou do evento, que aconteceu na praça Orlando de Barros Pimentel | Foto: Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá

Os usuários do Caps aprovaram a inciativa, como contou Davi Franco Rangel, de 44 anos, que usa o Caps AD. “Cuidado é o que o Caps significa para mim e adorei participar desse bloco com as equipes. Todos são tratados com carinho e igualdade pelos profissionais do Caps, o que ajudou na minha transformação e acho que na de outros usuários também. O evento foi uma forma de nos incluir, o que achei muito bom”, ressaltou.

O Carnaval está chegando ao fim na cidade, mas ainda há blocos para aproveitar o restante da folia neste fim de semana. Neste sábado (25/02), o bloco “Joga a Mumbuca pro Alto”, promovido por equipes da Secretaria de Economia Solidária, se concentra a partir das 15h na rua Álvares de Castro, no Centro. Já no domingo (26/02), o Bloco Kavukaí encerra o MariCarnaval 2023, no bairro Araçatiba, a partir das 14h.