Rihanna vai se apresentar no Oscar 2023, em Los Angeles

A última apresentação de Rihanna foi no intervalo do Super Bowl - Foto: Reprodução

Sete anos após uma pausa na carreira musical, Rihanna fez uma apresentação marcante no intervalo do Super Bowl e agora volta ao palco, no dia 12 de março, se apresentando no Oscar 2023 cantando a música “Lift Me Up”, do filme "Pantera negra: Wakanda para sempre".

A música da cantora está indicada ao prêmio de melhor música original. Esta é a primeira vez que uma obra da artista, natural de Bahamas, é indicada ao maior prêmio do cinema. A cerimônia será realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles e contará com a apresentação de Jimmy Kimmel.

Rihanna está grávida de seu segundo filho e confirmou a notícia depois de sua apresentação no Super Bowl.