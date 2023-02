Estão esgotados os ingressos para o Desfile das Campeãs, no sábado

No próximo sábado (25), o Sambódromo da Marquês de Sapucaí irá receber o Desfile das Campeãs, com as seis melhores escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Os ingressos para acompanhar essa festa esgotaram nesta quinta-feira (23).

Os últimos bilhetes começaram a ser vendidos às 10h30 da manhã de hoje, apenas de maneira presencial na bilheteria do Sambódromo. A comercialização seria realizada até às 16h, mas as entradas esgotaram antes do horário.

Até a manhã desta quinta, estavam disponíveis os ingressos das arquibancadas populares dos setores 12 e 13, a R$ 10, e especiais nos setores 2 e 11, a R$ 200.

No sábado, a ordem do desfile, que começará às 22h, será: Grande Rio, Mangueira, Beija-Flor, Vila Isabel, Viradouro e Imperatriz.