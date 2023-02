Esposa de Arlindo Cruz assume novo relacionamento

A esposa do sambista Arlindo Cruz, a ex-porta-bandeira Babi Cruz, assumiu publicamente um novo relacionamento. Ela já contou para a família sobre o namoro e falou pela primeira vez publicamente durante entrevista para a colunista Fábia Oliveira.

Babi e Arlindo estão juntos há 35 anos e, em maio do ano passado, renovaram os votos de casamento. Ela afirma que o marido ainda é uma prioridade em sua vida, mesmo com o novo romance com André Caetano.

Eles se conheceram durante a campanha das últimas eleições, quando ela estava disputando um cargo para deputada estadual. Babi aproveitou para desmentir os boatos de que André seria ex-funcionário do marido e de que teria se mudado da casa em que ela mora com a família.

"O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", disse à colunista.

O sambista sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e ainda apresenta sequelas. Ele já passou por 17 cirurgias e chegou a ficar internado. Hoje, Arlindo continua em tratamento, só que em casa.