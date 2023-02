União de Maricá desfila em busca de acesso à Série Ouro na Nova Intendente Magalhães

A Escola de Samba União de Maricá será a 11ª a desfilar nesta sexta-feira (24) na Nova Intendente, Zona Norte do Rio de Janeiro, pela Série Prata. A escola levará para avenida Ernani Cardoso o enredo “Eu sigo Nordestino”, de autoria do carnavalesco Renato Figueiredo, que exalta o Nordeste, região de um povo valente, guerreiro e grande caldeirão cultural.

Com apoio da Prefeitura de Maricá, a escola maricaense fomenta a cultura do carnaval, uma das manifestações populares mais democráticas, que permite a participação de vários setores da sociedade. Ao todo serão 18 alas, divididas em três setores com 680 componentes. O samba, interpretado por Matheus Gaúcho e Ito Melodia levará o refrão: “Essa gente arretada do Brasil é essência que fulora num ‘repente’, em cada palmo de chão, da pátria mãe gentil, vive nordestinamente”.

O presidente da escola, Tadeu Marinho, conhecido como Tadeuzinho, ressaltou que busca uma vaga na Sapucaí. “Estou muito confiante, contente e empolgado. A escola traz o enredo do povo nordestino e um samba leve e bonito. Nosso objetivo é contagiar a Intendente e ir para Sapucaí em 2024”, contou.

A vermelho, ouro, branco e azul de Maricá vai desfilar na Avenida Ernani Cardoso, que ganhou nova estrutura com camarotes e capacidade para cinco mil pessoas. Os desfiles serão transmitidos pelas TVs Alerj e Brasil, a partir das 20h. Ao todo, 32 escolas de samba lutam por três vagas de acesso à Série Ouro em 2024.