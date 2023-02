Consciência ambiental: autora faz lançamento digital de HQ que mergulha no universo das abelhas

Graduada em Oceanografia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Bárbara Ipê, que leva a natureza até no próprio nome, já atuou em projetos de conservação ambiental e comunidades tradicionais de pesca artesanal. Atualmente é estudante de Pedagogia e tem pesquisado sobre a ilustração e literatura infanto-juvenil. As artes sempre permearam sua trajetória, mas foi recentemente que assumiu a escrita e a ilustração como profissão. Em 2021, publicou o livro infanto-juvenil Dona Cida, contemplado pelo ProAC/SP.

A HQ Meliponi & SuperApi (@meliponi_superapi), sua segunda obra, também foi contemplada pelo mesmo edital de 2021, e está sendo lançada pelo NADA ∴ Studio Criativo. Ao longo de 79 páginas, a obra frisa a importância das abelhas para o meio ambiente e estimula a consciência ambiental ao adentrar neste universo.

A HQ será lançada em evento online hoje, 23 de fevereiro às 18h, nas páginas de Facebook e YouTube do Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.

Como ação de contrapartida do ProAC, no evento presencial em São Paulo, será instalado um meliponário também nomeado como Meliponi & SuperApi. Também serão distribuídos gratuitamente 150 exemplares da obra para instituições e iniciativas que trabalhem com educação ambiental e pesquisa sobre as abelhas.

A importância das abelhas para o meio ambiente

A história de Meliponi & SuperApi surgiu de uma brincadeira em família, que se dedica à criação de abelhas (apicultores e meliponicultores). Durante o manejo das abelhas surgiu a ideia das personagens Meliponi & SuperApi, duas jovens super-heroínas que protagonizam aventuras para conhecer sobre o mundo das abelhas.

As abelhas são um tema apaixonante para Bárbara e sua família. Eles são criadores de abelhas sem ferrão em um pequeno sítio de Botucatu, chamado Caliandras. Acreditam que o conhecimento sobre as abelhas é uma importante ferramenta para a consciência ambiental. Poder unir essa ferramenta ao universo lúdico e de muitas aventuras da HQ, com o protagonismo de duas jovens corajosas e engajadas foi o que motivou o processo criativo deste livro.

A HQ é dividida em quatro capítulos. No primeiro, as duas amigas encontram abelhas mágicas e ganham superpoderes para voar e diminuir de tamanho, o que lhes permite conhecer os enxames de perto. Nos demais, as aventuras se desenrolam junto às abelhas da espécie Apis mellifera, as diversas espécies de abelhas sem ferrão da região e as abelhas solitárias. As histórias se passam nas matas da região da Cuesta, no interior de São Paulo.

Bárbara Ipê trabalhou junto com o NADA Studio Criativo na publicação da HQ. Ela já conhecia o trabalho de Baga Defente e logo Alex Zani se juntou à equipe. Ambos participaram ativamente com as reflexões sobre o texto e o desenvolvimento dos diálogos. Também somou-se à equipe como artista gráfica e diagramadora do livro, a Gabriela Guenther, do Studio Criativo Sambaqui. Gabriela também contribuiu muito com sua visão e experiência de artista gráfica. O assessor técnico do projeto, Maurice Fabian Scaloppi, é agrônomo e criador de abelhas, e também marido e pai dos filhos de Bárbara.

Bárbara é mãe de dois, Joaquim, de oito anos, e Jorge, de sete meses; e para escrever precisa de concentração e silêncio, algo que tem sido raro em sua vida. Porém, conta com o apoio de seu companheiro e familiares para desenvolver seu processo de escrita. O fato de residir num local de muita natureza também é motivador.

Durante a criação de Meliponi & SuperApi, Bárbara estava grávida de Jorge, e teve que fazer uma pausa no trabalho para o nascimento. Porém, logo estava ninando o bebê ao mesmo tempo em que pintava e escrevia. A maternidade lhe toma bastante tempo e energia nesta fase da vida, mas, ao mesmo tempo, representa uma fonte impressionante de inspiração, ajudando na construção de sua linguagem artística.

Mergulhando no mundo das HQs

Bárbara Ipê começou a escrever profissionalmente em 2019, influenciada por escritores como Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, Thiago de Mello, Mia Couto e Clarissa Pinkola Estes. Já no universo infanto-juvenil, as obras que a influenciam são de Cecília Meireles, Ruth Rocha, Adriana Carranca, Liniers, publicações das editoras Pulo do Gato, Companhia das Letrinhas, entre outras obras independentes.

Com a publicação de Meliponi & SuperApi, Bárbara tem entrado cada vez mais no mundo das HQs. Ela já era leitora de Maurício de Souza, Ziraldo, Liniers, Quino, Charles M. Schurls e Laerte, e agora tem acompanhado o trabalho de Marcelo D'Salete, Aldo e Camilo Solano. No universo da ilustração, ela é grande admiradora dos trabalhos de Odyr, Olga Dujina e Andrej Dugin, Bruna Assis Brasil, Arthur Rackham, entre muitos outros.

Quanto a projetos futuros, a autora pretende dar continuidade nas próximas edições da Meliponi & SuperApi, para conhecer as abelhas de outras regiões do país. Ela também tem projetos para a publicação de livros infanto-juvenis sobre as relações afetivas e de presença entre mães e filhos e sobre a gestação e o nascimento.