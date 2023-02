Teatro da UFF recebe evento internacional de meditação, música e dança

No próximo sábado, dia 25 de fevereiro, o Teatro da UFF irá receber o espetáculo de Música, Dança e Meditação da Sahaja Yoga Brasil, com a artista internacional Anandita Basu, às 19h. Aberto ao público de todas as idades, o espetáculo apresentará a riqueza e diversidade cultural da Índia, através das músicas e danças clássicas e a Meditação Sahaja Yoga, experiência que desperta o potencial de alegria e paz que existe em cada um.

A proposta do espetáculo traz aos espectadores a famosa prática milenar da meditação indiana, ensinando-os a meditar e a buscar na natureza meios de aprimorar sua sintonia com o universo de forma mais sensível e responsável, alcançando equilíbrio, bem-estar e harmonia no dia-a-dia.

Programação: cerca de uma hora e meia de espetáculo multi-sensorial, trazendo uma gama de sons (canto e música), aromas (incensos e flores), cores (figurinos e adereços), Dança tradicional indiana e meditação, tudo no marco da celebração do centenário da fundadora da Sahaj Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi.

Durante o evento, o público é contextualizado com explicações a respeito da dança, dos estilos musicais, sua origem e significado na cultura indiana. Ao final das apresentações artísticas o público é convidado a experimentar a meditação Sahaja Yoga.

A apresentação integra a turnê artístico-cultural, promovida pela Sahaja Yoga Brasil, que contará também com a apresentação de instrumentos musicais, como harmonium e tabla; performance de artistas nacionais como a dançarina Pak Vasconcellos e o tablista Atharv Nuthi, e internacionais consagrados, como Anandita Basu, nome reconhecido em músicas Sufi e qawwali de Kolkata, dançarina, cantora e instrumentista.

Necessária a inscrição para participação.

Inscrições gratuitas em https://sahajayoga.org.br/musicadancaemeditacao/index.php/rj

Serviço

DIA 25 DE FEVEREIRO, ÀS 19H

TEATRO DA UFF

RUA MIGUEL DE FRIAS, 9, ICARAÍ, NITERÓI.