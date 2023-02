Espetáculo 'Gaivotas' chega a Niterói para três apresentações no Teatro da UFF

Sucesso de público, o espetáculo “Gaivotas” chega à Niterói para três apresentações no Teatro UFF, nos dias 10, 11 de março, às 20h; e 12 de março, às 19h. Além da peça, o público interessado também poderá fazer uma oficina gratuita de interpretação teatral no dia 11 de março, das 15h às 17h. O projeto, idealizado pela atriz e produtora Bibiana Rozenbaum e pelo diretor Fernando Philbert, traz as complexidades das relações humanas por meio de Nina, uma mulher que enfrenta a sociedade em busca de realização pessoal questionando, muitas vezes, as próprias escolhas.

O espetáculo tem a realização das produtoras Moinho, Luna e Somos Produções, e se inspira no texto “Nina ou da fragilidade das gaivotas empalhadas”, do romeno naturalizado francês Matéi Visniec, um dos dramaturgos contemporâneos mais encenados no mundo. E homenageia também os 125 anos da primeira encenação de “A Gaivota”, obra-prima do dramaturgo russo Anton Tchékhov.

No elenco, os atores Bibiana Rozenbaum, Sávio Moll e Antonio Gonzalez realizam algumas adaptações da obra original, quando os personagens se reencontram 15 anos depois do desfecho de “A Gaivota”. Mais maduros e amargurados pelo tempo, precisam lidar com as pontas soltas deixadas pelas decisões que tomaram ao longo de suas vidas, trazendo uma mensagem de esperança e superação. Logo, são como gaivotas, mortas e empalhadas nas lembranças do passado, mas nada impede que, no universo de Visniec, elas possam ter uma nova chance.

“Desde a primeira leitura, eu me senti inspirada por Nina, uma mulher que não tem medo de enfrentar preconceitos para alcançar seus sonhos. Ela não tem medo de errar. Me apaixonei pelo texto porque ele é atemporal. A arte é uma ferramenta terapêutica que ajuda no enfrentamento das angústias e dilemas cotidianos. Por isso ela é tão necessária”, destaca Bibiana Rozembaum.

Já o ator Sávio Moll, que além de ator, divide a direção de produção, destaca: "Recebo o espetáculo Gaivotas como um presente-desafio para todo amante do teatro. Como ator, tenho a possibilidade de interpretar um personagem histórico com a sagacidade do Matéi Visniec, somado à perspicácia da direção Fernando Philbert. E o resultado para o público é assistir a um espetáculo-poesia."

O Teatro UFF fica na rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói. E os ingressos estão à venda na bilheteria por R$26,00 (inteira) e R$13,00 (meia). Já a oficina que será realizada no dia 11 de março é gratuita, mas tem vagas limitadas, com inscrições pelo e-mail teatrogaivotas@gmail.com.

Serviço:

Espetáculo “Gaivotas”

Datas: 10, 11 e 12 de março

Horário: 20h (sexta e sábado) / 19h (domingo)

Ingressos: R$26,00 (inteira) / R$13,00 (meia)

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói

Oficina de interpretação

11 de março (sábado), das 15h às 17h

20 vagas

Inscrição gratuita em: teatrogaivotas@gmail.com