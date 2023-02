Viradouro enche a quadra para acompanhar apuração

Quadra da agremiação, no Barreto, fica cheia nesta quarta de cinzas (22) - Foto: Filipe Aguiar

Quadra da agremiação, no Barreto, fica cheia nesta quarta de cinzas (22) - Foto: Filipe Aguiar

No início da tarde desta Quarta-Feira de Cinzas (22), a quadra da Unidos do Viradouro começou a receber integrantes da escola e foliões para a apuração do desfile deste ano. O clima é de confiança.

A agremiação passou sem defeitos e arrancou elogios de especialistas do Carnaval e de quem acompanhava a passagem da escola pela Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (20).

Com o enredo que contou a história de Rosa Maria Egipcía, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro na história do Brasil, a representante de Niterói encerrou o desfile deste ano.

Carlos Alberto torce pra Viradouro há quase 40 anos | Foto: Filipe Aguiar

A Viradouro foi campeã em 1997 e em 2020, e vice-campeã em 2019. Agora, a agremiação torce pelo tricampeonato.

Carlos Alberto torce pela escola niteroiense desde 1986, e desfilou durante 25 anos. Ele tem esperança de que o título será da Viradouro pela terceira vez.

“Fizemos bonito. Um desfile maravilhoso, sem erro nenhum. Todo ano eu chego cedo aqui na quadra para acompanhar com emoção à apuração”, conta.