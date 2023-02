Entenda o critério de desempate do Grupo Especial

As seis primeiras colocadas receberão os troféus. - Foto: Divulgação

As seis primeiras colocadas receberão os troféus. - Foto: Divulgação

Na tarde dessa quarta-feira de cinzas (22), foi realizado o sorteio da ordem de leitura das notas dos desfiles de Carnaval 2023, além do critério de desempate, pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), no Centro do Rio. A apuração começará às 16h na Praça da Apoteose.

A leitura das notas sorteadas começa pelo quesito harmonia, seguidos pelo enredo, bateria, alegorias e adereços, fantasias, samba-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e evolução.

As escolas do Grupo Especial julgadas são: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-flor e Viradouro.

O primeiro critério de desempate será evolução. Permanecendo a igualdade, o desempate passará para o penúltimo quesito sorteado, mestre-sala e porta-bandeira, e assim sucessivamente. Serão lidas as notas dos quatro julgadores de cada quesito e a menor será descartada. Após o resultado oficial do Carnaval, as seis primeiras escolas colocadas receberão os troféus.

A 12ª colocada do Grupo Especial será rebaixada para a Série Ouro. Já a campeã da Série Ouro será promovida para o Grupo Especial no Carnaval 2024.

Na próxima sexta-feira (24) serão publicadas no site LiesaNet, as justificativas das notas diferentes de 10 pelos 36 julgadores.