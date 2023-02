Jojo Toddynho ousa com calça jeans rasgada e bumbum de fora na Sapucaí

A artista, de 26 anos, curtiu o carnaval do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Jojo Todynho ouso no carnaval do Rio de Janeiro. Ela usou uma calça jeans rasgada, que deixava o bumbum exposto e, para acompanhar, um abadá customizado em formato de biquíni.

A artista de 26 anos postou vários vídeos curtindo a noite na Sapucaí, onde brincava com o fato de estar solteira, já que anunciou seu divórcio no início do ano.

Em publicação mostrando o look nas redes, Jojo brincou “a bunda é MINHA cuide da SUA”.