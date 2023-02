Beijaço na Sapucaí: Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias se beijam e público aplaude

Gleisi e Lindbergh deixaram de lado as formalidades e trocaram beijos na avenida - Foto: Divulgação

A festa, a animação, o samba, talvez, o entusiasmo como o novo momento do Brasil, fizeram o casal de lideranças do PT o deputado Lindbergh Farias e sua namorada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann trocarem beijos apaixonados na Sapucaí, nesta segunda-feira (21).

O camarote Favela, espaço reservado para os integrantes da política de esquerda na Marques do Sapucaí, proporcionou encontros de lideranças políticas. Organizado pelo deputado Washington Quaquá, um dos coordenadores da bancada fluminense na Câmara dos Deputados, o espaço recebeu nesta segunda-feira, o casal, até, então, muito discreto, o deputado Lindbergh Farias e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Deixando de lado as formalidades, no camarote Favela, os dois se abraçaram num beijo demorado. A cena foi vista pelo público presente na plateia, que reagiu com palmas e carinho.

“Viva o amor”, gritaram o espectadores da cena apaixonada.