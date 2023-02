Terça de Carnaval tem mais de 60 blocos pelo Rio; confira a lista

um dos blocos mais aguardados é o Fervo da Lud, que agita o Centro do Rio nesta manhã de terça - Foto: Divulgação

O carnaval no Rio ainda não acabou. Hoje, foliões cariocas continuarão as festas espalhadas pela cidade.

No Centro, o bloco mais aguardado é o Fervo da Lud, que conta com a apresentação da cantora Ludmilla, nesta manhã de terça. Já na Zona Sul, a Banda de Ipanema chega com tudo e promete entregar muita diversão.

A seguir, confira a lista dos blocos desta terça-feira (21):

Abraço do Urso

Estrada Dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Acadêmicos do Engenho de Dentro

Rua Venancio Ribeiro 590 Bar do Bigode - Engenho De Dentro

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h

Aspa - Amigos da Sueca da Pedro Américo

Rua Pedro Américo, 363 Catete

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 21h

Associação Carnavalesca Banda Das Quengas

Rua Washington Luiz 10 - Centro

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

Bagunça Meu Coreto

Praça São Salvador, 6 - Laranjeiras

Concentração: 9h

Início: 9h

Final: 15h

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier

Rua Duvivier, 37 - Copacabana

Concentração: 16h

Início: 16h

Final: 22h

Banda Da Amizade

Rua Tadeu Kosciusko (próximo ao 79) - Centro

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Banda Da Nega

Av Lucio Costa, 16150 - Recreio Dos Bandeirantes

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 19h

Banda Da Saens Pena

Rua General Roca (em frente ao Banco Do Brasil) - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h

Banda de Ipanema

R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h

Banda do Largo da 2a Feira

Rua Conde De Bonfim, 25 Loja D - Tijuca

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 22h

Banda Do Peru Pelado

Avenida Atlântica (altura da Rua República Do Peru, na Pista da orla) - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h

Banda Raizes da Vila da Penha

Rua Sao Joao Gualberto, 539 - Vila Da Penha

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h

Block'n RollPraça Iaiá Garcia - Ribeira

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h

Bloco A Rocha Da Gávea

Praça Santos Dumont - Gávea

Concentração: 8h

Início: 9h

Final: 13h

Bloco Amigos Da Panela Da Mocidade

Rua F, S/N - (Espaço Cultural Gastronomico Marcio Conde) - Padre Miguel

Concentração: 11h

Início: 13h

Final: 15h

Bloco Batuke De Batom

Praia Do Zumbi 28 - RibeiraConcentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h

Bloco Bonecas Deslumbradas De Olaria

Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 20h

Bloco Cachorro Cansado

Praça José De Alencar - Flamengo

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

Bloco Carnavalesco Alegria Do São Bento

Rua Sidney, esquina com a rua Figueiredo Camargo - Padre Miguel

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 20h

Bloco Carnavalesco Banguçando O Coreto

Rua Abaeté, 435 - Bangu

Concentração: 17h

Início: 20h

Final: 22h

Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila

Boulevard 28 De Setembro, 200 - Vila Isabel

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 20h

Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã

Rua Visconde De Itamarati, 42 - Maracanã

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h