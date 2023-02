União da Ilha homenageia ícones como a Portela e primeira Miss Brasil negra

Na última noite dos desfiles da Série Ouro (18) no Sambódromo, Zona Central do Rio de Janeiro, a rainha de bateria Juliana Souza roubou a cena ao se apresentar à frente da Bateria comandada pelo mestre Marcelo Santos.



A União da Ilha foi a sexta escola a se apresentar e nem o amanhecer do dia tirou a empolgação e alegria da rainha que sambou do início ao fim do desfile:

“Estou feliz demais por estar aqui. Eu tive otite, precisei fazer tratamento e estava muito preocupada com a possibilidade de não me sentir bem e não conseguir me entregar 100% neste desfile. Mas, graças a Deus foi um desfile lindo e emocionante”, disse a beldade que chorou do início ao fim do desfile.

A União da Ilha levou para Sapucaí o enredo “O Encontro das Águias no Templo de Momo”, desenvolvido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues. Madrinha da Escola Insulana, a Portela que completou 100 anos de fundação foi a grande homenageada do desfile, mas homenagear ícones que fizeram parte da história da União da Ilha também fez parte do enredo, prova disso foi a bela homenagem que Juliana fez a modelo Deise Nunes, que durante 16 anos reinou como rainha de bateria na União da Ilha:

“A Deise Nunes é um patrimônio da União da Ilha e do Brasil, foi a primeira negra a conquistar o título de Miss Brasil em uma época em que a desvalorização dos negros era enorme. Na União da Ilha ela também fez história por mais de uma década. Foi um presente para mim homenageá-la, relembrando um dos carnavais mais épicos da União até hoje, todos cantam este samba”, disse a rainha de bateria que chegou na escola ainda no ventre da mãe e investiu cento e vinte mil reais na fantasia.

A fantasia da Juliana é uma releitura da usada por Deise Nunes em 1989 com enredo Festa Profana, quando Deise veio à frente da bateria representando Ísis, uma Deusa egípcia exaltada por sua bondade e venerada como maior representação da essência materna e da esposa perfeita.

O figurino sofreu algumas adaptações e um toque de modernidade, foi baseado nas cores da Agremiação azul, vermelho e branco, era composto por mais de 80 mil cristais, havia franjas de cristais por todo corpo aplicado sobre um macacão de segunda pele, o costeiro foi feito de bua de plumas. E como se todo o luxo fosse pouco, durante todo o desfile, sobre o comando de controle remoto digital, a fantasia acendia e trocava de cores.