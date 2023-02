BBB 23: Internet pede expulsão de Larissa por agressão; entenda!

A sister Larissa foi acusada de agredir os colegas de confinamento Fred Desimpedidos e Marvvila na madrugada deste domingo (19). Perfis nas redes sociais pedem a expulsão da professora de educação física do Big Brother Brasil 2023. As informações foram divulgadas pelo portal Estado de Minas.

Depois da festa, os participantes passaram creme um no outro como brincadeira, o que irritou Larissa. Os brothers tentaram brincar com ela, que reagiu com tapas e empurrões.

A cena viralizou nas redes sociais e perfis pedem que a produção tire a participante por agressão, que é contra as regras do programa. Outros participantes que foram expulsos por agredir colegas, como Ana Paula Renault, no BBB 16, e Maria, no BBB 22.

"Eu gosto da Larissa mas ela sempre excede nessas brincadeiras com agressão. Foi brincadeira? Depende da visão. Estavam sim todos brincando, mas ela bate com muita raiva e com intenção de agredir. Eu não passo pano", escreveu um perfil.

"A questão é que não pode-se normalizar agressão, principalmente com a justificativa de que a pessoa fez pq estava bêbada. Larissa tem que aprender que não pode sair dando tapa nas pessoas depois que enche a cara e ponto. Não dá pra passar pano", comentou outro.