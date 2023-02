Bruno Gaga aperta o 'Botão da Desistência' e deixa o BBB

O participante Bruno Gaga desistiu do BBB 23 nesta sexta-feira (17). O atendente de farmácia, ao justificar seu gesto, afirmou que não estava mais aguentando a pressão psicológica do programa.

"Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudade dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", disse o ex-participante.

Bruno Nogueira nasceu em São José da Laje, em Alagoas, proxímo ao Estado de Pernambuco. O alagoano avisou, no primeiro raio-X do programa, que quem não o conhece "pode achar que sou forçado, mas eu gosto mesmo de entregar alegria", disse.

Bruno Gaga desistiu nessa sesta-feira | Foto: Divulgação

Desistência - O BBB 23 tem muitos momentos de tensão, muito além do Paredão. Os participantes precisam enfrentar diariamente tretas e complicações na convivência. Por isso, um botão de desistência é colocado na sala.