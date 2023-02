Hits do Verão: sucessos que prometem bombar no carnaval 2023

A chegada do carnaval, traz com ele, também, os hits do verão que se destacam nas festas. Com o segundo carnaval sem medo da covid-19, não poderia ser diferente. Com sons que vão de Léo Santana à "Lovezinho", confira os sucessos que prometem fazer os foliões pular nos blocos.

1) Zona de Perigo - Léo Santana

Zona de Perigo é, sem sombra de dúvidas, o principal hit do Carnaval 2023. A música viralizou no TikTok nos últimos dias e, em menos de um mês, já está entre as músicas mais ouvidas nos serviços de streaming brasileiros. A música entrou na lista das mais reproduzidas globalmente.

O clipe oficial tem mais de 27 milhões de visualizações no YouTube, enquanto no TikTok mais de 559 mil vídeos já usaram o áudio oficial.

2) Lovezinho - Treyce, Kevinho e Taina Costa

Lovezinho, que é uma versão do hit "Say It Right", da cantora Nelly Furtado, já estava popular no TikTok, com mais de 150 mil vídeos feitos com o áudio original. Mas a música virou sucesso mesmo depois da dancinha popularizada pelo influenciador "Xurrasco 021".

Um dos vídeos com a música, publicado pelo influenciador, já chegou aos 12 milhões de visualizações.

3) Tubarão, Te Amo — Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum (GR6 Explode) e DJ LK da Escócia

Apesar da canção já estar viralizada na internet há um tempo, "Tubarão, Te Amo" é uma daquelas músicas que já caíram na boca do povo. Com letra e dancinha decoradas, a música já chegou aos 94 milhões de reproduções no Spotify, além de não sair das paradas de músicas mais ouvidas do país.

No TikTok já são mais de 1,5 milhão de vídeos usando a canção.

4) Cria de Ivete - Ivete Sangalo

A Rainha do Carnaval, voltou às paradas de mais ouvidas. Com a música "Cria de Ivete", lançada em janeiro deste ano, a cantora já alcançou a popularidade no TikTok, com milhares de vídeos publicados com a dancinha da canção.

No YouTube, o vídeo oficial da música já alcançou 3 milhões de visualizações.

5) Roça em Mim - Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira

A música, que já tem popularizado há um tempo, promete animar os foliões no carnaval.

O vídeo oficial da música tem 119 milhões de visualizações no YouTube. No TikTok já foram mais de 258 mil vídeos com o hit, que também tem uma dancinha.