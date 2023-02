Porto da Pedra: experiência e juventude em busca do título na Série Ouro

Aliar experiência e juventude em um trabalho de equipe sempre tem tudo para dar certo. Na rotina de atividades iniciada o ano passado na Porto da Pedra, o diretor de Carnaval, Aluízio Mendonça, e o vice-presidente, Fabrício Montibelo, são bons exemplos de perfis que em suas respectivas funções, vêm conseguindo fazer a diferença junto com os outros integrantes da equipe escolhida para desenvolver o plano de desfiles em 2023.



O 'Tigre de São Gonçalo' fará, esse ano, o décimo desfile oficial no Grupo de Acesso, que hoje se chama 'Série Ouro' e que reúne atualmente quinze escolas na Marquês de Sapucaí, entre os dias 17 e 18 de fevereiro próximos. E toda essa experiência acumulada, ao longo dos anos, somada ao trabalho do grupo gestor, são exatamente os 'trunfos' que fazem a mídia especializada apontar a Porto da Pedra como uma das favoritas ao título e ao acesso à única vaga no Grupo Especial em 2024.

Esse ano, o 'time' escolhido pelo presidente de honra, Fábio Montibelo, tem gratas novidades, como a volta do 'veterano' carnavalesco Mauro Quintaes, após os três anos em que esteve à frente da escola, entre os anos de 1995 e 1998, sendo, inclusive o responsável pelo pelo inédito desfile entre as campeãs na elite do Carnaval carioca, na apresentação do enredo 'No reino da folia, cada louco com sua Mania', em 1997, época em que a Porto da Pedra atingiu o Patamar mais alto. Quintaes é o autor do enredo "A invenção da Amazônia", a ser levado para a Marquês de Sapucaí no desfile oficial de 2023.

Harmonia - A diferença de 38 anos de idade que separa Aluízio e Fabrício não impede que os dois tenham um perfeito convívio no dia-a-dia da escola gonçalense, com a tomada de decisões na rotina nos trabalhos de barracão, no Rio de Janeiro, nos ensaios técnicos na Sapucaí, na quadra da escola, no Porto da Pedra, e na Rua Francisco Portela, no Centro de São Gonçalo. Graças a essa harmonia nos setores mais 'sensíveis', a agremiação gonçalense conseguiu preparar, com bastante antecedência, todos os detalhes para que o plano de desfiles seja cumprido à risca e possa possibilitar as melhores notas no sonhado caminho rumo à elite.

Experiência - Aluízio Mendonça, ocupa, pelo segundo ano consecutivo, a função de diretor de Carnaval da Porto da Pedra, numa trajetória que se iniciou em 2022, no vice campeonato na 'Série Ouro', com a apresentação do enredo 'O caçador que traz alegrias', sobre a vida e a obra da espiritualista e escritora baiana Mãe Stela de Oxossi. Apaixonado pelo samba, esse gonçalense 'de raiz' aprendeu a amar a Porto da Pedra ainda como desfilante e 'aprendiz' dos trabalhos de confecção de alegorias e fantasias no barracão, em meados da década de 90, quando o 'Tigre' 'brilhava' entre as grandes escolas do Rio de Janeiro.

Harmonia - Com passagens por diversos segmentos do 'Tigre', Aluízio já fez parte da comissão responsável pelo Carnaval e foi diretor de harmonia por quase duas décadas, num trabalho que destacou o canto da escola como marca registrada e um dos melhores entre as agremiações do Rio de Janeiro.

Troca de experiências - A experiência no trabalho com Fabrício, segundo ele, é uma experiência nova que tem sido muito satisfatória. "É um garoto novo, com vontade de fazer as coisas e a gente acaba renovando as nossas energias", afirmou Aluízio, enfatizando que os dois estão sempre juntos no dia-a-dia do 'Tigre'. "Estamos juntos nas compras, no barracão, na direção de Carnaval.... Emfim, em tudo! Estou feliz em estar trabalhando com ele", elogiou.

Juventude - A história de Fabrício Montibelo com a Porto da Pedra completa esse ano 10 anos, quando ele começou a ter experiência com o mundo do samba, incentivado pelo pai, Fábio Montibelo, responsável pela revitalização e o crescimento da escola, a partir de 2013. Graças a esse trabalho,a escola de São Gonçalo conseguiu, não apenas a formação de novos valores, como também estruturou uma 'espinha dorsal' que vem possibilitando a colocação sempre entre as primeiras colocadas nos desfiles do grupo de acesso na Marquês de Sapucaí.

"Em 2013, eu desfilei, mas não trabalhava na escola. Ficava no Barracão, mas eu só ajudava o meu pai, era só isso. Em 2014, vi que a minha missão era trabalhar e ajudar a Porto da Pedra. Depois desse ano, eu nunca mais parei. Todo ano quero melhorar mais e mais, eu venho aprendendo muito", enfatizou ele, elegendo seu pai como a maior inspiração em sua trajetória no mundo do samba. "A Porto da Pedra é a vida dele!", disse.

Detalhes - Fabrício Montibelo enfatiza que todos os detalhes estão sendo adotados em prol de uma grande apresentação no próximo sábado. "A equipe responsável pelas alegorias vem fazendo apenas os testes de luz para que tudo corra bem mais uma vez. E a entrega das fantasias começou a ser feita na segunda-feira", contou.

Com o enredo 'A Invenção da Amazônia', do carnavalesco Mauro Quintaes, a Porto da Pedra será a quinta a desfilar no sábado de Carnaval, no próximo dia 18.