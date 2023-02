Carnaval 2023: venda online de passagens rodoviárias cresce 208%

A ClickBus, maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil, apurou que houve um aumento de mais de 208% nas vendas de passagens rodoviárias para o período de Carnaval, na comparação com o mês anterior. Além disso, neste que vai ser o primeiro carnaval sem restrições após a pandemia, o crescimento nas vendas foi de 48% na comparação com 2020 (última edição do evento pré-pandemia). Ao mesmo tempo, os dados apontam alta nas vendas de passagens de quem sai do interior e do litoral do país, enquanto os destinos mais procurados são as grandes capitais - que concentram a maior parte das festividades.

"Estes dados refletem não somente o engajamento das pessoas com as festas após um período de limitações por conta da pandemia, mas também a evolução do turismo rodoviário, que vem contabilizando altas há alguns anos”, observa o CEO da ClickBus, Phillip Klien. O carnaval vai suceder o fim de ano que foi um período de recordes para a ClickBus: dos dez melhores dias em vendas da história da empresa, nove ocorreram em dezembro de 2022, com a empresa batendo o seu recorde histórico de vendas no dia 20 de dezembro, com a geração de mais de R$ 7.3 milhões, em vendas de passagens.

Além disso, dados da Socicam também apontam uma forte demanda. A Rodoviária do Rio prevê meio milhão de passageiros durante o período do Carnaval. Nos terminais da cidade de São Paulo - Tietê, Jabaquara e Barra Funda -, a concessionária estima que mais de 693 mil embarques e desembarques. Já no Terminal Rodoviário do Guarujá, destino bem requisitado durante o feriado, a movimentação deve girar em torno de 13 mil pessoas.

No Terminal Interestadual de Brasília, na Capital Federal, a previsão é de mais de 34 mil passageiros, enquanto a expectativa no Terminal Rodoviário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é de cerca de 23 mil pessoas.

No Nordeste, o Terminal Rodoviário de Fortaleza estima quase 46 mil passageiros durante as festividades, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os outros terminais rodoviários geridos pela Socicam na região Nordeste preveem aumento médio de 20% na movimentação em comparação ao ano anterior.

Levando-se em conta que a taxa média de antecipação do rodoviário é de 2 dias e os embarques de Carnaval devem começar a partir do dia 16 de fevereiro, a procura pelo turismo rodoviário pode ainda crescer acima dos números já levantados.

Brasileiros saem do litoral e do interior rumo a capitais

Entre as cidades que mais venderam passagens pela ClickBus para o período de carnaval, estão os municípios do litoral (50%) e do interior (50%) de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Maranhão. Curiosamente, os destinos mais vendidos são as grandes capitais, onde haverá a maior concentração de blocos e desfiles de carnaval.

- Top 20 cidades que mais venderam passagens para viajar no período:

1. Saquarema - RJ

2. Valença - RJ

3. Garopaba - SC

4. Mongaguá - SP

5. Cruz Das Almas - BA

6. Ilhabela - SP

7. Manilha - RJ

8. Resende - RJ

9. Volta Redonda - MG

10. Itanhaém - SP

11. São Carlos - SP

12. Indaiatuba - SP

13. Guarujá - SP

14. Divinópolis - MG

15. Praia Grande - SP

16. São Luís - MA

17. São Bernardo Do Campo - SP

18. Nova Iguaçu - RJ

19. Araruama - RJ

20. Niterói - RJ

